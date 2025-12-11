◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。10月の箱根駅伝予選会を1位で突破した中央学院大学は、その予選会を日本人トップで駆け抜けた駅伝主将の近田陽路選手(4年)を中心に臨みます。エースを軸に第95回大会以来のシード権奪取となるのでしょうか。以下、中央学院大学のチームエントリー黒谷優(4年)