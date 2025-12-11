ソフトバンクの小久保監督が常夏の島で日本一の喜びをかみしめた。優勝旅行には選手、球団スタッフら総勢422人が参加し、この日は宿泊先のホテルでウエルカムパーティーが開催された。壇上で優雅なフラダンスを披露した指揮官は「1軍が頂点を目指す上で、みんなが同じ山を登っている証が（2〜4軍の首脳陣やスタッフも参加できる）V旅行。1軍ができる最大の恩返しですからね」と満面の笑みだった。さっそくビーチに繰り出す選手