「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）Ｇ１・２勝を誇り、ここが引退レースとなるソウルラッシュは１０日、ＡＷコースで４Ｆ６２秒１−２Ｆ２９秒６と軽く流して水曜の調整を終えた。香港マイルは２３、２４年に続き３年連続での参戦。過去２回は??着とあと一歩だったが、三度目の正直なるか。現地到着後も順調に調整を進めており仕上がりは良好。最終追い切りは１１日に行われる予定だ。