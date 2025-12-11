巨人へFA移籍した松本剛の補償について、日本ハムは金銭のみを求めることになった。球団幹部が「本日、人的補償を求めないと、ジャイアンツさんにお伝えしました」と明かした。2日に巨人から人的補償に関するプロテクト選手名簿が届き、球団内で検討していた。松本剛は今季年俸1億1000万円でBランクとみられ、人的補償を求めない場合は年俸の60％の金銭補償が発生するため、日本ハムは6600万円を受け取る。