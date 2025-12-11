ソフトバンクの川瀬晃内野手（２８）が、あえて指揮官の「ＮＧワード」を口にした。今季は持ち味のユーティリティー性が存分に発揮され、１０２試合に出場。リーグ連覇と日本一に貢献。チームが最下位に沈んでいた５月２日のロッテ戦（みずほペイペイ）で放った逆転サヨナラ打、ＣＳファイナル第６戦での決勝打など危機を救う場面も多く、まさに陰の立役者だった。今オフのテーマはレギュラー取りへ向けた長打力アップ。定位