3位決定戦に敗れスタンドへの挨拶を終えると、専修大学のキャプテン・甲斐優斗は1人、チームメイトの列を離れた。普段は笑顔がトレードマークの甲斐の表情が、みるみるうちにゆがんでいく。泣き顔を見せまいと、ユニフォームで顔を覆いながら足早にコートを去ろうとするが、間に合わなかった。コートの端でうずくまり、泣き崩れた。 甲斐がこれほど感情をあらわにする姿を初めて目にした