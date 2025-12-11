「香港ヴァース・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）アーバンシックは１０日、ＡＷコースを１周。動きを見守った武井師は「体を使えているし、動くとすごくおとなしい。サトノレーヴに誘導してもらって、すごく落ち着いていた」と、海外初遠征でもいつもと変わらぬ姿にホッとした様子だ。菊花賞Ｖなど秋に結果を残すのも特徴の一つ。「結果的に夏は大変だったのかな。宝塚記念も回復に時間がかかった。今回は天皇賞・秋で（上