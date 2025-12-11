【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選で、男子の１次リーグ最終戦が１０日、カナダ・ケロウナで行われ、ＳＣ軽井沢クが主体の日本が中国に９―６で勝利した。１次リーグを通算５勝２敗の３位で終え、上位３チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出を決めた。１１日に、上位２チームによるＰＯ第１戦の敗者と対戦し、勝てば五輪出場権を得られる。これまで１次リーグ全勝の中国を迎えた