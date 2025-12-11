ノーベル賞の授賞式がスウェーデンのストックホルムで行われ、京都大学の北川進特別教授と大阪大学の坂口志文特別栄誉教授にメダルが授与されました。スウェーデンのストックホルムで10日、ノーベル賞の授賞式が行われ、北川特別教授と坂口特別栄誉教授に記念メダルが授与されました。北川さんは、無数の細かい穴があいた「金属有機構造体」の開発で化学賞を受賞。坂口さんは、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」の発見で生理