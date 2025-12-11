中国軍機が自衛隊機にレーダー照射した件で１０日、小泉進次郎防衛相が、中国側が公開した日本側への事前通告の証拠とする音声に反論した。これまで小泉氏は通告はなかったとの立場だったが、音声では飛行訓練の通告に日本側が応答していた。識者は中国の主張を「国際社会では通用しない言い訳」と指摘した。６日、沖縄本島南東の公海上空で中国海軍は飛行訓練を行っていた。その際に航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対してレーダー