中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２１＝青山学院大）がプロとしての第一歩を踏み出した。１０日に名古屋市内で行われた新人入団会見で「ケガすることなく息の長い選手になりたい。１年目は大事なスタート。やってきたことを全力でアピールして一試合でも多くチームのために投げられるようにしたい」と述べ、プロでの目標を語った。背番号は星野、山田、落合監督時代にエースとして活躍した川上憲伸氏と同じ「１１」に決定。