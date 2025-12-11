ＳＮＳの危険から子供を守るためオーストラリアで１０日、国レベルでは世界初となる１６歳未満の児童によるＳＮＳの利用を禁止する法律が施行された。規制の対象となるのはＸ、ＴｉｋＴｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＹｏｕＴｕｂｅなど。本人や保護者への罰則規定はなく、ＳＮＳの運営会社は子供が利用できない措置を怠った場合は最大で約５０億円の制裁金が課される。先進国を中心にＳＮＳ規制の動きが世界的な潮流となってお