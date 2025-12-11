牡羊座自分の殻を破る特別な力が湧いてくる「限界突破」という言葉が似合うようなチャレンジシーズンが到来。なお、「限界」というのは誰かに押し付けられる試練でも、不可能なレベルの話でもありません。「自分にはこのくらいが妥当だろう」と設けた上限、といったイメージで考えてみてください。理想や信念をかたちにする情熱と勇気が湧いてきて、みずから行動を起こすことになるのでしょう。ちょっと強気なくらいのほうがうまく