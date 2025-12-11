今日11日は、北海道の日本海側を中心に雪でふぶく所がありそうです。東北の日本海側ははじめ雨や雷雨ですが、次第に雪に変わるでしょう。関東から九州は晴れ間の出る所もありますが、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。最高気温は昨日10日より高い所が多い見込みです。北海道や東北の日本海側は次第に広い範囲で雪に今日11日は、前線を伴った低気圧が発達しながら北日本を通過し、寒冷前線が本州を通過する見込みです。低気