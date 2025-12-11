スポーツ報知では、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝のプロ入りまでの軌跡を全３回で連載する。崇徳（広島）、城西大時代はほぼ無名だったが、社会人で一気に飛躍。第１回では、鷺宮製作所の幡野一男監督（５６）が「マッチ棒のような足だった」というほど細身だった左腕が、ドラフト１位候補に躍り出るまでの成長ぶりをたどる。まばゆいフラッシュを浴びながら、竹丸は目を輝かせた。１０月２３日のド