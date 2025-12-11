シンガー・ソングライター岡本真夜（51）が、10日までにインスタグラムを更新。昨年12月6日に54歳の若さで亡くなった中山美穂さんの一周忌を迎え、故人をしのんだ。岡本は「大好きな美穂さん。先日の30周年Liveの日、12月6日は美穂さんの命日でした」とつづり、中山さんとのツーショット写真を投稿した。続けて「未だに信じられないですし、まだどこかに美穂さんがいるようでただただ、会いたいです」と心境と吐露した。また「カ