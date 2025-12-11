ノーベル賞の授賞式が10日、スウェーデンで行われ、生理学・医学賞に選ばれた坂口志文さんと化学賞に選ばれた北川進さんがメダルと賞状を受け取りました。2人が出席している晩さん会の会場の前から中継です。4時間におよぶ晩さん会は現在も続いています。先ほど、非公開だったメニューが公開され、前菜はポルチーニ茸のスープ、メインディッシュは魚介の風味とバターで味つけしたホタテと白身魚が提供されたということです。晩さん