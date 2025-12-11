プロ野球・中日は10日、阿部寿樹選手の背番号が「48」になったことを発表しました。阿部選手は2015年ドラフト5位で中日に入団。22年のオフシーズンに涌井秀章投手とのトレードで楽天に移籍しました。プロ10年目の今季は、43試合の出場で打率.219、3本塁打、8打点の成績で7月以降の1軍出場なし。オフシーズンに楽天から来季の契約を結ばないことが発表され中日が獲得、4年ぶりの古巣復帰となりました。また、中日は来季から育成契約