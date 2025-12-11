来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権を争うカーリング世界最終予選。予選リーグを全て終え、決定戦へ進む3チームが決まりました。日本時間10日、エストニアを下し、2位以上を確定させた日本(フォルティウス)は全勝で迎えた最終第7戦ノルウェーと対戦。第6エンドに4点のビッグエンドを奪われ逆転を許すと、その後の延長戦で得点を許し、初黒星となりました。試合を終えスキップの吉村紗也香選手は「今の試合では相手に4