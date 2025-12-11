東野幸治、渡辺翔太（Snow Man）がMCを務める11日放送のフジテレビ系バラエティー『この世界は1ダフルSP』（後8：00）は、2時間たっぷりディズニースペシャルとして、「1万人が選んだ、ディズニーアニメーションの心震えた名シーン」をランキングで紹介。スタジオゲストの佐藤栞里、やす子、柴田理恵、野呂佳代、土田晃之も感動の名場面が続々登場する。【番組カット】ほぉほぉ⋯興味深そうな表情を浮かべる渡辺翔太ディ