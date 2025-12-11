◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。前回総合20位の日本大学は、予選会を4位で通過。11月の全日本大学駅伝では10位に入りました。予選会個人2位のシャドラック キップケメイ選手(3年)らがメンバー入り。全日本を走った8人全員がしっかり登録されました。12度の総合優勝を誇る名門が92回目の箱根