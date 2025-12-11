来年1月12日放送開始のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク!」（月曜午後9時）が、10日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。橋本環奈（26）と向井理（43）のツーショット写真を投稿した。公式アカウントでは「包帯巻いててもかわいい湖音波(#橋本環奈)と撮影裏でメロいと話題になった中田先生(#向井理)の2shotをお届け」とコメントし、橋本と向井のツーショットを投稿。金髪にジャージー姿の橋本と白衣姿の向井の笑顔のショ