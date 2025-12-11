キケ・ヘルナンデスが同郷のディアスを歓迎した(C)Getty Imagesドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したという報道を受け、キケ・ヘルナンデスが反応した。【写真】キケ・ヘルナンデスが同郷の3人との写真公開ディアスを歓迎K・ヘルナンデスは自身のインスタグラムのストーリーズで、ディアスと世界的なラッパーであるバッド・