【ワシントン共同】米税関・国境警備局は10日付の官報で、日本などビザ免除国からの観光客に対して過去5年分の交流サイト（SNS）履歴などの提出を義務付ける新たな方針を公表した。60日間のパブリックコメント（意見公募）を実施し、導入するかどうかを決定する。米移民弁護士協会のオウジ元会長は米メディアに「人々は米国への渡航自体を避けるようになる」と批判した。官報によると、新たな方針では電子渡航認証システム（