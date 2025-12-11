出場２１チームの登録選手が発表された。前回４区８位と健闘した早大の長屋匡起（３年）を除けば、上位校で主力級のメンバー漏れはない。好勝負が期待される。今季の学生３大駅伝初戦の出雲は国学院大が快勝し、同２戦の全日本は駒大が完勝した。昨季の箱根は青学大が大会新記録で圧勝。直近の３大駅伝を制した３校と、スピードを生かした爆発力がある中大が第１０２回箱根駅伝の有力な優勝候補に挙がる。「山の名探偵」の愛