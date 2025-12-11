DeNAからFAで加入した楽天・伊藤光が楽天モバイルパークで入団会見に臨み「一試合でも多く勝ちたいし、自分の全てを出したい」と力を込めた。チームには自身を含めて“伊藤”姓が4人。さらに同じ捕手の太田とは名前も同じ“光”だ。鈴木大と並び野手では球団最年長の36歳は、DeNA時代に同僚だった7学年下の伊藤裕には「ヒカキン」と呼ばれており「本家（ユーチューバー）のHIKAKINとは同い年で、誕生日が1日違い（正確には2