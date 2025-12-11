ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 世界で最もパワフルな女性 高市首相が3位に…米誌が女性首相就任を評… アメリカ 高市早苗 内閣総理大臣 海外・国際ニュース 読売新聞オンライン 世界で最もパワフルな女性 高市首相が3位に…米誌が女性首相就任を評価 2025年12月11日 5時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「世界で最もパワフルな女性」100人で、日本の高市首相が3位に選ばれた 日本で初めて女性として首相に就任した点を、米経済誌フォーブスは高く評価 1位はEUのフォンデアライエン欧州委員長、2位はECBのラガルド総裁だった 記事を読む おすすめ記事 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分 「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言 「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分 “元セクシー女優”が回想する「母にセクシー女優になった」と打ち明けた夜。「人気絶頂で引退した理由」も教えてもらった 2025年12月9日 15時54分