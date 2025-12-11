【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は10日、国土安全保障省が不法移民の国外追放の推進に向け、計約1億4千万ドル（約218億円）で旅客機ボーイング737機を6機購入する契約を結んだと報じた。外部にチャーター機を依頼するよりも効率が上がると見込んでおり、トランプ政権が目玉政策に掲げる強硬な移民対策を加速させる方針だ。政権は来年1月の発足1年までに100万人を国外追放する目標を掲げている。これまでに強制