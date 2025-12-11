西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井は前日に続いてベルーナドームで練習。代理人サイドからは「例年よりも（移籍市場の）動きがゆっくり」と聞かされており、WM終了を待って渡米予定。「行く日が決まってから一気に（移籍先も）決まる感じだと思う」と、渡米後の早い段階で移籍球団が決定する可能性を示唆した。前夜は代理人事務所関係者と会い、専属通訳やトレーナーの契約などについて打ち合わせた。