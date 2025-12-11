NHKは10日、26年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャストを発表した。第5弾で、豊臣兄弟と共に戦国時代を盛り上げる人々として大鶴義丹、上川周作、前原瑞樹、高橋努、松尾諭、映美くらら、嶋尾康史、河内大和、渋谷謙人、田中哲司らが出演する。前日にも第5弾発表その1とし、竹中直人、大倉孝二、宮川一朗太、白洲迅らの出演を発表していた。仲野太賀主演で、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の生涯を描く物語。桶狭間で織田軍が対峙（た