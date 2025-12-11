◆ソフトバンク優勝旅行9日（日本時間10日）米ハワイ州ホノルル【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】小久保裕紀監督が笑顔でフラダンスを披露した。ハワイへの優勝旅行で、9日（日本時間10日）に行われたパーティーに参加。当日購入したアロハシャツを着て、昨年に続き頰を緩ませてフラダンスを踊った。「去年も優勝旅行はあったけど、日本一になって来るのとでは全然違う」と感慨を語った。今回も総勢400人を超え