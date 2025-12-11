今年も残り1カ月を切りました。年末年始はクリスマスやお正月などイベントが多く控えていますが、それに伴って増えるのが出費です。今回は、年末年始を少しでもお得に乗り切るための買い物術をご紹介。ポイントは“早めの購入”です。 ■12月20日までに備える 2025年も残りあと1カ月。今年は去年夏の天候不順の影響でキャベツをはじめとする野菜の価格やコメの価格が上昇。家計のやりくりに頭を悩ませたという人も多いのではない