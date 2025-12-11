【北村友に聞く】――前走を振り返って。「最後の直線は反応が良くて、いい脚を使ってくれた。強かった」――デビュー2走とも最後方から追い込んだ。「スタートの一歩目の反応は速くないが、早く出て自分のリズムが崩れるよりは、ゆっくり自分のリズムで走れる方がこの馬に合っている」――騎乗した1週前追い切りの感触は？「しまいの動きもこの馬らしく、いいスピードを持っている。休み明けを感じさせない動きだっ