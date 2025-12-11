箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を狙う青学大の原晋監督（５８）が１０日、恒例として「輝け大作戦」を発令した。「駅伝を走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、チーム全員が、それぞれの立場で輝いてほしい。名付けて『輝け大作戦』です」と宣言した。１６人の登録選手にはマラソン日本学生記録保持者の黒田朝日（４年）をはじめ、前回のＶメンバーが順当に登録された。上位１０人の１万メートル平均タイムは２８分