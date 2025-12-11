NY株式10日（NY時間15:08）（日本時間05:08） ダウ平均48151.05（+590.76+1.24%） ナスダック23682.25（+105.76+0.45%） CME日経平均先物50935（大証終比：+335+0.66%） 欧州株式10日終値 英FT100 9655.53（+13.52+0.14%） 独DAX 24130.14（-32.51-0.13%） 仏CAC40 8022.69（-29.82-0.37%） 米国債利回り 2年債 3.549（-0.066） 10年債 4.145（-0.043） 30年債 4.782