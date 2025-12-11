ＦＯＭＣの結果発表と、その後のパウエル議長の会見を受けて、為替市場は次第にドル安の反応が強まっている。ドル円は発表直後に１５６円台で上下動していたが、徐々に売りが強まる展開。 ＦＯＭＣの結果は予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施した。注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は、中央値で来年は１回の利下げを見込んでいる。ただ、短期金融市場では２回の利下げ織り込みで変わらず。