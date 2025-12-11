NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4224.70（-11.50-0.27%） 金２月限は反落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しが支援要因となったが、利食い売りが出て上げ一服となった。欧州時間に入ると、下げ幅を拡大した。日中取引では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果待ちで、もみ合いとなった。米ＦＯＭＣ後はドル安を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS