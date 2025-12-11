J3・JFL入れ替え戦第2戦は14日に静岡県の愛鷹広域公園多目的競技場で行われる。7日の第1戦はJFL2位のレイラック滋賀が3―2で、J3で20位の沼津に先勝。J3昇格に王手をかけたチームは10日、滋賀県草津市内のグラウンドで練習を公開した。ホームの第1戦に競り勝った角田誠監督（42）に慢心はない。「同じ相手との2試合はやりづらい。第1戦は沼津さんが想定したものとは違うサッカーを用意したが、対策は立てられている。それこそ