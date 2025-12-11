巨人の佐々木が母校の日野市立三沢中と出身の日野市役所を訪問した。約650人の後輩たちの前で「獲りたいタイトルは盗塁王」と目標を掲げた。2年間で通算3盗塁だが、このオフは筑波大陸上部を指導する谷川聡氏に弟子入りし、直接指導も受けた。走塁改革を目指す阿部監督が求める「暴走族」に名乗りを上げ「監督が使いたいなって思えるような選手になりたい」と地元で高らかに宣言した。