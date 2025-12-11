【欧州CLリーグフェーズ第6節】(トフィク・バフラモフ・スタジアム)カラバフ 2-4(前半1-1)アヤックス<得点者>[カ]C. Durán(10分)、Matheus Silva(47分)[ア]カスパー・ドルベリ(39分)、オスカル・グロフ2(79分、90分)、アントン・ガーエイ(82分)<警告>[ア]ユーリ・バース(45分+1)└CL開幕5連敗のアヤックス、カラバフに2度のリード許すも逆転で今大会初勝利!! 板倉滉は先発出場