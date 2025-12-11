[12.10 欧州CL第6節 カラバフ 2-4 アヤックス]アヤックスは10日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)第6節のカラバフ戦を4-2で制して今大会初勝利を手にした。MF板倉滉はアンカーで65分間のプレーだった。唯一全敗中のアヤックスは前半10分、相手DFエルビン・ヤファルグリイェフが最終ラインの背後へ蹴ってきたボールに板倉が対応しようとするも、FWカミロ・ドゥランに前に入られてしまう。さらにGKビテスラフ・ヤロシュが中途