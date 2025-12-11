ローシャムパーク（牡6＝田中博）はオールウェザーコースで単走馬なり。直線でやや頭を上げるシーンはあったが、気合十分に駆け抜けた。時計は4F53秒3〜ラスト2F24秒6。田中博師は「格好はつきませんが、今日は活発に走れるようにという内容。香港が2度目、海外は4度目ということでずいぶん落ち着き払った様子でした。前走で復活の兆しが見えてきて、この子らしさが戻ってきたと感じる」と前向きな言葉を並べた。