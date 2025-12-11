出産予定日前後のタイトル戦を事実上不戦敗とする規定の見直しを求め、日本将棋連盟に要望書を送った福間香奈女流6冠（33）は10日、大阪市内で記者会見した。第1子出産後に連盟が設けた規定について「第2子を持つことは不可能。絶望的な気持ちになった」と思いを語った。福間は昨年12月に出産。重いつわりと胎盤に問題がある恐れがあることなどから、連盟に対局の延期などを求めていた。だが当時、連盟に妊娠や出産に関する規