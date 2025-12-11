■ピクセル 54円(+20円、+58.8％) ピクセルカンパニーズ [東証Ｓ]が3日続急騰。同社は10日、臨時株主総会を開き、第三者割当による新株発行と第16回新株予約権について、原案通り承認可決されたと発表した。ａｂｃ [東証Ｓ]などから出資を仰ぐもので、新株に関しては金銭債権の現物出資による方法（デット・エクイティ・スワップ）により割り当てる。債務超過の回避と財務基盤の強化が目的で、有利発行のため株