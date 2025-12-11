■Ｂガレージ 1,494円(+106円、+7.6％) 東証プライムの上昇率6位。ビューティガレージ [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。9日の取引終了後、26年4月期の連結業績予想について、営業利益を18億4100万円から15億1000万円（前期比5.3％減）へ、純利益を12億9100万円から10億1100万円（同0.8％減）へ下方修正したが、株価に織り込み済みとしてアク抜け感から買われたようだ。売上高は化粧品・材料が高成長を継続