JRAが馬券発売する香港国際競走（14日、シャティン）の最終追い切りが10日、シャティン競馬場で行われた。香港カップ（芝2000メートル）に出走するベラジオオペラ（牡5）は上村師を背に芝コースへ。ステッキ2発で気合を入れられた。また、現地で取材する東京本社・高木のコラム「香港日記」もスタート。出走メンバー、枠順は11日に確定する。シャティンの朝に左ムチ2発の号令が高く響いた。芝コース単走で追い切ったベラジオオ