クラブ初の1次リーグ全勝で有終の美を飾る。きょう11日はホームで25年の公式戦最終戦となるACL2ラチャブリ（タイ）戦。既に首位突破が確定しているが、DF福岡は涙を流しながら「ダニ（ポヤトス監督）とできる最後の試合。アジアの舞台で1次リーグ全勝は今までないので成し遂げたい」と、この試合を最後に退任するポヤトス監督にささぐ勝利を約束した。指揮官は「サッカーはファンのためにするもの。魅力あるフットボールを表現