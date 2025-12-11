2025年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）の表彰式が10日、東京都千代田区のKKRホテル東京で開かれた。優勝に導いた日本選手権では最高殊勲選手賞に選ばれたヤマハの最速146キロ左腕・佐藤廉投手（26）が投手のベストナイン、最多勝利投手賞を受賞した。佐藤廉は誇らしげに、光り輝く盾を手にした。今季は公式戦無敗の最多10勝を挙げ、防