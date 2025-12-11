野球振興事業などを企画、運営する団体として今年設立された「球心会」（王貞治代表）は10日、都内ホテルでイベントを開催。今後の活動方針の確認では、ビジョンパートナーの読売新聞グループ本社・山口寿一社長（巨人オーナー）が球界の裾野拡大のため「オールスター戦の地方球場開催のときに球心会のイベントを同時開催しては」と子供たちを対象にしたイベントの地方展開を提案。富山市民球場で行われる来年の球宴第2戦で