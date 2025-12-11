宮崎颯と山崎がロッテの入団会見に臨んだ。ソフトバンク戦力外の最速152キロ左腕の宮崎颯は「やり返したい思いが強い。勝利に貢献できる投手になれるように」と決意表明した。左膝の故障で今季1軍出場なしに終わり、楽天を戦力外となった山崎は育成での契約。ケガの回復は順調で「サブロー監督を男にできるように準備していきたい」と意気込んだ。背番号は「66」と「138」に決まった。